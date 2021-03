Calcio: Europa League, Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 dopo primo tempo (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – La Roma è in vantaggio per 1-0 sullo Shakhtar Donetsk al termine del primo tempo dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. A decidere sin qui il match il gol di Pellegrini al 23?. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021), 11 mar. – (Adnkronos) – Laè in vantaggio per 1-0 sulloal termine deldell’andata degli ottavi di finale di. A decidere sin qui il match il gol di Pellegrini al 23?. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fanpage : Agnelli criticato in Europa: “Vuole cambiare la Champions perché la Juve non sa vincerla” - SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - sportli26181512 : Roma, problemi al polpaccio destro per Mkhitaryan: sostituito al 35' contro lo Shakhtar: Il numero 77 ha chiesto il… - motardo : RT @Chiaramilanista: #ManchesterUnitedMilan non è finita lo so ma io gioisco per la prestazione. Gioisco perché ci crediamo fino alla fine.… -