Busto Garolfo | morto il 65enne investito

(Di giovedì 11 marzo 2021)(Milano), 11 marzo 2020. Non ce l'ha fatta Valerio Artelli, 65 anni il prossimo 13 agosto, che lo scorso 27 febbraio è statoda un'automobile in via 4 Novembre a. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Busto Garolfo

IL GIORNO

(Milano), 11 marzo 2020. Non ce l'ha fatta Valerio Artelli, 65 anni il prossimo 13 agosto, che lo scorso 27 febbraio è stato investito da un'automobile in via 4 Novembre a. ...Arcaplanet apre ad Avegno, in via Leonardo da Vinci. Il nuovo store fa parte di una serie di sette nuove aperture: 3 a Roma, poi Medolago (Bg),(Mi), Sesto San Pietro (Ca) e appunto Avegno (Ge). Con queste aperture Arcaplanet, oltre a superare quota 370 Pet store. L'azienda, 25 anni di attività, continua così il proprio percorso ...Busto Garolfo (Milano), 11 marzo 2020. Non ce l’ha fatta Valerio Artelli, 65 anni il prossimo 13 agosto, che lo scorso 27 febbraio è stato investito da un’automobile in via 4 Novembre a Busto Garolfo.Così anche sulla direttrice che da Vittuone sale Santo Stefano, Ossona, Inveruno, Arconate, Busto Garolfo, Canegrate e Magnano. Negli altri Comuni i dati raccontano di una situazione comunque da ...