Buon compleanno Ilaria Atzeri, Tommaso Ciriaco, Liliana Nicoletta… (Di venerdì 12 marzo 2021) …Victoria Cabello, Daniele Baselli, Mattia Ravaioli, Liza Minnelli, Raffaele Delfino, Piera degli Esposti, Mario Giobbe, Pia Giancaro, Giulio Albanese, Alessandro Forlani, Mimosa Martini, Aldo Firicano, Beppe Fiorello, Sara Ventura… Oggi 12 marzo compiono gli anni: Ilaria Atzeri, psicologa, funzionaria; Tommaso Ciriaco, giornalista; Liliana Nicoletta, giornalista; Mattia Ravaioli, giornalista, video producer; Paolo De Stefanis, ortopedico; Giuseppe Eberle, ex calciatore; Grazia Migneco, attrice, doppiatrice; Mario Fioret, politico; Antonio Casagrande, attore; Raffaele Delfino, politico; Augusto Blotto, poeta; Loriano Macchiavelli, scrittore; Gianna Cobelli, attrice; Enzo Doria, attore, sceneggiatore, produttore; Carlo Bonomi, attore, doppiatore; Patricia Carli, cantante; Piera degli Esposti, attrice; ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) …Victoria Cabello, Daniele Baselli, Mattia Ravaioli, Liza Minnelli, Raffaele Delfino, Piera degli Esposti, Mario Giobbe, Pia Giancaro, Giulio Albanese, Alessandro Forlani, Mimosa Martini, Aldo Firicano, Beppe Fiorello, Sara Ventura… Oggi 12 marzo compiono gli anni:, psicologa, funzionaria;, giornalista;Nicoletta, giornalista; Mattia Ravaioli, giornalista, video producer; Paolo De Stefanis, ortopedico; Giuseppe Eberle, ex calciatore; Grazia Migneco, attrice, doppiatrice; Mario Fioret, politico; Antonio Casagrande, attore; Raffaele Delfino, politico; Augusto Blotto, poeta; Loriano Macchiavelli, scrittore; Gianna Cobelli, attrice; Enzo Doria, attore, sceneggiatore, produttore; Carlo Bonomi, attore, doppiatore; Patricia Carli, cantante; Piera degli Esposti, attrice; ...

Advertising

UEFAcom_it : ?? Auguri di buon compleanno a Samuel Eto'o ?? ??? Tifosi dell'@Inter, vi ricordate questo gol? - pisto_gol : Buon Compleanno Samuel Eto’o. Che con JMourinho faceva anche il terzino sx, per aiutare la squadra a vincere. Un ca… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno ad Alessandro #Florenzi?? Cifra tonda per il difensore azzurro che oggi festeggia 3?0?anni ?? 40… - GrandePinguino : RT @marilovesgr33n: @GrandePinguino hahhaah geniooo. Buon non compleanno a noi - NigelFrank15 : RT @UEFAcom_it: Buon compleanno, Alessandro Florenzi ?? #UCL -