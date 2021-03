Brillante il listino americano. Vola il Nasdaq

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Segno più per ilUSA, con il Dow Jones in aumento dello 0,95%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.956 punti. Ottima la prestazione del100 (+2,76%); con analoga direzione, in netto miglioramento l’S&P 100 (+1,5%). Gli indici S&P 500 e Dow stanno toccando i massimi storici, anche grazie all’attenuarsi delle preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione. I mercati hanno anche apprezzato un calo maggiore del previsto delle richieste di sussidi di disoccupazione settimanali e il calo dei rendimenti dei Treasury Bond USA a 10 anni, ai minimi da una settimana (1,52%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+2,58%), telecomunicazioni (+2,24%) e beni di consumo ...

l'andamento del comparto tecnologico a Milano . Un movimento che non sorprende dopo l'... Nelprincipale , brilla Stmicroelectronics , che passa di mano con un aumento del 2,75%. Tra le ...(Teleborsa) - Brillante l'andamento del comparto tecnologico a Milano. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell'indice tecnologico dell'Area Euro, che rimbalza di 15 punti rispetto a ...