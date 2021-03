Bravo Brunetta | ma occhio agli ostacoli Balducci spiega quali

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il ministro Renatoha preso il toro della riforma dell’amministrazione per le corna: ha incontrato il presidente dell’Anci (associazione nazionale comuni italiani) De Caro concordando sulla necessità di assumere a grande velocità diverse decine di migliaia di dipendenti per far fronte alle necessità operative dei comuni anche in vista del Next Generation Eu; ha presentato al Parlamento lo schema degli interventi di riforma della Pa agganciati al più generale Pnrr e mercoledì 10 marzo ha sottoscritto, insieme al presidente Draghi, con i sindacati un patto per il lavoro pubblico e la coesione sociale. I punti focali sono la necessità di competenze nuove, il focus sui dipendenti intesi come capitale umano, la formazione, la digitalizzazione, i processi e la coesione cioè il rapporto di reciproca fiducia tra gli stakeholders. Questi sono i punti cruciali. Vediamo ...