Brasile inferno Covid, oltre 2.200 morti in 24 ore. Cina lancia passaporto vaccinale

Nuovo record di morti per Covid in Brasile che per la prima volta dall'inizio della pandemia supera i 2 mila decessi in un al giorno. Secondo l'ultimo rapporto ufficiale del Ministero della Salute brasiliano, nelle ultime 24 ore il Covid ha stroncato 2.286 persone. In Brasile, secondo paese più colpito al mondo dal Covid dopo gli Usa, sale così a 270.656 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia, con 11,2 milioni di persone infettate. Intanto, l'ultimo rapporto della Johns Hopkins University, parla di più di 2,6 milioni di persone in tutto il mondo, precisando che almeno 2.610.608 persone hanno perso la vita dall'inizio della pandemia (+10.065 in 24 ore). Il totale dei casi di contagio confermati nel mondo sale a 117.571.119, 413.530 in più rispetto al giorno precedente.

