Borsa, Almawave debutta oggi sull’AIM Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) (TeleBorsa) – Almawave debutta oggi sull’AIM Italia di Borsa Italiana. L’operatore Italiano nel campo dell’intelligenza artificiale e dei Big Data, parte del Gruppo AlmavivA, porta a 138 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento la società ha raccolto 30 milioni di euro, di cui 2,7 milioni di euro dalla tranche dell’aumento di capitale riservata all’esercizio dell’opzione greenshoe. Il flottante al momento dell’ammissione è del 26,09% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe e la capitalizzazione è pari a circa 115 milioni di euro. La società è stata assistita da Banca Mediolanum in qualità di Nomad e Financial ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Tele) –dina. L’operatoreno nel campo dell’intelligenza artificiale e dei Big Data, parte del Gruppo AlmavivA, porta a 138 il numero delle società attualmente quotate su AIM, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento la società ha raccolto 30 milioni di euro, di cui 2,7 milioni di euro dalla tranche dell’aumento di capitale riservata all’esercizio dell’opzione greenshoe. Il flottante al momento dell’ammissione è del 26,09% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe e la capitalizzazione è pari a circa 115 milioni di euro. La società è stata assistita da Banca Mediolanum in qualità di Nomad e Financial ...

