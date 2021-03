Boniek | “Al posto di Milik non avrei mai lasciato Napoli”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Zibi, presidente della Federazione polacca, ha parlato di Arkadiuszai microfoni di Radio Kiss Kiss: “So cheè soddisfatto del Marsiglia ma io, se giocassi in Italia, ci penserei molto prima di andar via da quel campionato. Peccato sia finita così. Senza togliere nulla a Marsiglia ma io nonmai. Però mi ha detto che è felice li quindi va bene”. Foto: Twitter PZPN L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

