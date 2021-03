Bologna nella morsa del Covid | Bordon direttore Ausl | “Manca il personale | è peggio della prima ondata”

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 11 marzo 2021), aumenta la pressione sulle strutture sanitarie. Drammatica la situazione raccontata dalgenerale dell’Paolo, che si attende di aver raggiunto il picco proprio tra ieri e oggi, 11 marzo. Poi, “non ci attendiamo un crollo ma un plateau”. La richiesta di ricoveri continuerà a crescere per almeno metàprossima settimana. Negli ospedalirete bolognese, i ricoverati sono 1160. 199 sono i pazienti in terapia intensiva e subintensiva, il doppio di novembre. “La cosiddetta secondanon è stata che un allenamento”, raccontaall’Ansa. Sono 661 i nuovi casi registratisola provincia diieri, 10 marzo 2021, in ...