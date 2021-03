Bollo auto - Ferrari in leasing, Emilia-Romagna condannata (Di giovedì 11 marzo 2021) Che il Bollo, dal sistema di calcolo alla sua riscossione, sia una delle tasse più assurde e anacronistiche che vi siano in Italia è cosa nota. Le cronache burocratiche e giudiziarie attorno alla tassa automobilistica, però, non smettono mai di sorprendere e confermano ogni volta la necessità di una sua profonda riforma improntata a criteri di equità, modernità e ragionevolezza. Braccio di ferro Casa-regione. L'ultima notizia è di oggi. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla Ferrari nella causa con la regione Emilia-Romagna a proposito del Bollo delle auto in leasing: da un lato l'amministrazione regionale, che per anni ha preteso che a pagare la tassa di quelle vetture (nonostante la legge e la giurisprudenza tributaria dicessero il contrario) ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 marzo 2021) Che il, dal sistema di calcolo alla sua riscossione, sia una delle tasse più assurde e anacronistiche che vi siano in Italia è cosa nota. Le cronache burocratiche e giudiziarie attorno alla tassamobilistica, però, non smettono mai di sorprendere e confermano ogni volta la necessità di una sua profonda riforma improntata a criteri di equità, modernità e ragionevolezza. Braccio di ferro Casa-regione. L'ultima notizia è di oggi. La Corte di Cassazione ha dato ragione allanella causa con la regionea proposito deldellein: da un lato l'amministrazione regionale, che per anni ha preteso che a pagare la tassa di quelle vetture (nonostante la legge e la giurisprudenza tributaria dicessero il contrario) ...

