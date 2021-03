Bollettino Coronavirus di Giovedì 11 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,89% (Di giovedì 11 marzo 2021) In data 11 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,82% (ieri +0,72%) con 3.149.017 contagiati totali, 2.550.483 dimissioni/guarigioni (+15.000) e 101.184 deceduti (+365); 497.350 infezioni in corso (+10.276). Ricoverati con sintomi +365 (23.247); terapie intensive +32 (2.859) con 266 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 372.217 tamponi totali (ieri 361.040) di cui 208.469 molecolari (ieri 202.558) e 163.748 test rapidi (ieri 159.118) con 128.418 casi testati (ieri 122.676); 25.673 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,89% (ieri 6,20% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 19,99% (ieri 18,26%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.849; Campania 2.981; Emilia Romagna 2.845; Piemonte 2.322; Lazio 1.800; ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) In data 11l’incremento nazionale dei casi è +0,82% (ieri +0,72%) con 3.149.017 contagiati totali, 2.550.483 dimissioni/guarigioni (+15.000) e 101.184 deceduti (+365); 497.350 infezioni in corso (+10.276). Ricoverati con sintomi +365 (23.247); terapie intensive +32 (2.859) con 266 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 372.217totali (ieri 361.040) di cui 208.469 molecolari (ieri 202.558) e 163.748 test rapidi (ieri 159.118) con 128.418 casi testati (ieri 122.676); 25.673(target 4.311);totali 6,89% (ieri 6,20% – target 2%);/casi testati 19,99% (ieri 18,26%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.849; Campania 2.981; Emilia Romagna 2.845; Piemonte 2.322; Lazio 1.800; ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi 11 marzo: 25.673 nuovi casi e 373 vittime - borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell'11 marzo: 25.673 nuovi casi, i morti sono 373 - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 marzo: 25.673 nuovi casi e 373 morti - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 11 marzo: 25.673 nuovi casi e 373 vittime -