Bollette luce: Iva scende al 10% per quelle del condominio (Di giovedì 11 marzo 2021) scende dal 22 al 10% l’Iva agevolata per il condominio residenziale: l’aliquota ridotta si applica anche alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti da unità immobiliari esclusivamente residenziali. Lo rende noto l’Unione Nazionale Consumatori dopo alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Bollette, Iva agevolata al 10% per le parti comuni dei condomini “Gli italiani che abitano in condominio hanno sempre pagato l’Iva al 22% per la luce delle parti comuni come scale, giardino, ascensore, dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico. Ora, dopo questo interpello, gli amministratori di condominio potranno chiedere l’applicazione dell’Iva agevolata ai loro gestori come uso domestico“, spiega Marco Vignola, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021)dal 22 al 10% l’Iva agevolata per ilresidenziale: l’aliquota ridotta si applica anche alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti da unità immobiliari esclusivamente residenziali. Lo rende noto l’Unione Nazionale Consumatori dopo alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate., Iva agevolata al 10% per le parti comuni dei condomini “Gli italiani che abitano inhanno sempre pagato l’Iva al 22% per ladelle parti comuni come scale, giardino, ascensore, dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico. Ora, dopo questo interpello, gli amministratori dipotranno chiedere l’applicazione dell’Iva agevolata ai loro gestori come uso domestico“, spiega Marco Vignola, ...

