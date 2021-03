Blocco lotto AstraZeneca, a Cosenza vaccinazione sospesa mentre era in corso: l’annuncio dato alle persone in fila – Video (Di giovedì 11 marzo 2021) “L’Aifa ci ha comunicato di aver sospeso in via precauzionale la somministrazione di alcuni lotti di AstraZeneca. Le vaccinazioni sono momentaneamente sospese”, è l’annuncio dato oggi da un militare del centro vaccinale gestito dall’Esercito a Cosenza poco dopo aver saputo del Blocco di un lotto (ABV2856) del vaccino Covid AstraZeneca disposto dall’Agenzia italiano del farmaco. In coda c’erano diverse persone che sono così state rimandate a casa in attesa di nuove disposizioni: “Disagi? Ci dispiace per quelli a cui è stato inoculato”, dicono dalla fila. Secondo quanto si apprende, sono 173 i pazienti a i quali è stato somministrato il vaccino appartenente al lotto bloccato che ora verranno seguiti tramite ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “L’Aifa ci ha comunicato di aver sospeso in via precauzionale la somministrazione di alcuni lotti di. Le vaccinazioni sono momentaneamente sospese”, èoggi da un militare del centro vaccinale gestito dall’Esercito apoco dopo aver saputo deldi un(ABV2856) del vaccino Coviddisposto dall’Agenzia italiano del farmaco. In coda c’erano diverseche sono così state rimandate a casa in attesa di nuove disposizioni: “Disagi? Ci dispiace per quelli a cui è stato inoculato”, dicono dalla. Secondo quanto si apprende, sono 173 i pazienti a i quali è stato somministrato il vaccino appartenente albloccato che ora verranno seguiti tramite ...

