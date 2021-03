Blocco licenziamenti | Orlando | si va verso la proroga nel Dl Sostegno

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro del Lavoro Andreaha dichiarato che il governo si sta orientandounadeldei. In audizione al Senato di fronte alla commissione Lavoro, il ministro ha spiegato che sarà inserita all’interno del Dle che nel caso “dei lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà, in qualche modo, legata ad un termine che sarà definitivo. Invece per coloro che non sono coperti da strumenti ordinari sarà agganciata ad una riforma degli ammortizzatori sociali”. Riforma degli ammortizzatori sociali che il ministro ha messo tra le priorità del suo dicastero, “nell’ottica dell’universalizzazione delle misure”. “Lo stato di emergenza prosegue – ha aggiunto – e non consente di abbandonare il ricorso a strumenti di carattere ...

Advertising

Radio1Rai : ??Non è vero che tuteliamo solo i dipendenti del pubblico. Da mesi siamo impegnati a garantire protezione sociale pe… - agorarai : 'Il blocco dei licenziamenti deve andare avanti per la durata dell'emergenza sanitaria perché abbiamo già perso tan… - Antonio_Tajani : Preoccupano i dati sul crollo dell’occupazione femminile.@forza_italia ha già consegnato al governo le proposte per… - Giornaleditalia : Blocco licenziamenti, Orlando: 'Si va verso la proroga' - repubblica : RT @eziomauro: Orlando: 'Il blocco dei licenziamenti proseguirà, ma sarà selettivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco licenziamenti

"Andiamo nella direzione di una proroga deldei, che però per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata ad un termine che sarà definitivo; per coloro non coperti da strumenti ordinari sarà agganciata ...Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha dichiarato che il governo si sta orientando verso una proroga deldei. In audizione al Senato di fronte alla commissione Lavoro, il ministro ha spiegato che sarà inserita all'interno del Dl Sostegno e che nel caso "dei lavoratori che dispongono ...Editrice della testata: Redattore Sociale srl - Autorizzazione del Tribunale di Fermo: n. 1 del 2 gennaio 2001 -P.Iva: 01666160443 - Capitale Sociale: €10.200,00 i.v. - Certificazione ISO 9001:2015 ...Il Reddito di Cittadinanza è sotto esame: sarà compito del nuovo Comitato scientifico per la valutazione capire cosa ha funzionato - e cosa no - in questi due anni, con l’obiettivo di intervenire per ...