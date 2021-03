Blocco licenziamenti, l’annuncio dal Ministero del Lavoro (Di giovedì 11 marzo 2021) Tramite una dichiarazione, rilasciata da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si fa chiarezza sul Blocco dei licenziamenti. Il ministro del Lavoro Orlando (GettyImages)Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, si è espresso sulle politiche emergenziali da attuare in difesa dei dipendenti. Le sue parole fanno merito alla decisione che si prenderà sul tema del Blocco dei licenziamenti. “La strada intrapresa è quella che vede una proroga delle misure emergenziali in tutela dei lavoratori”, dice il vicesegretario vicario del PD. “Questo Blocco dei licenziamenti è proiettato verso quei dipendenti che posseggono gli strumenti ordinari di flessibilità”, continua il ministro. Vista la ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 marzo 2021) Tramite una dichiarazione, rilasciata da parte deldele delle politiche sociali, si fa chiarezza suldei. Il ministro delOrlando (GettyImages)Il ministro del, Andrea Orlando, si è espresso sulle politiche emergenziali da attuare in difesa dei dipendenti. Le sue parole fanno merito alla decisione che si prenderà sul tema deldei. “La strada intrapresa è quella che vede una proroga delle misure emergenziali in tutela dei lavoratori”, dice il vicesegretario vicario del PD. “Questodeiè proiettato verso quei dipendenti che posseggono gli strumenti ordinari di flessibilità”, continua il ministro. Vista la ...

