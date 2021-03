Blocco licenziamenti | il governo Draghi va verso la proroga Orlando | “Ma sarà selettiva”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il ministro del Lavoro Andreaha annunciato che ilvaunadeldei, che tuttavia nonpiù generalizzata, ma. “Andiamo nella direzione di unadeldei”, ha detto il ministro nella comunicazione alla Commissione Lavoro del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero.ha aggiunto che però per i lavoratori delle imprese “che dispongono degli strumenti ordinari”, ladelin qualche modo legata a un termine chedefinitivo” (probabilmente il 30 giugno), mentre per “coloro che non saranno coperti ...

Radio1Rai : ??Non è vero che tuteliamo solo i dipendenti del pubblico. Da mesi siamo impegnati a garantire protezione sociale pe… - agorarai : 'Il blocco dei licenziamenti deve andare avanti per la durata dell'emergenza sanitaria perché abbiamo già perso tan… - Antonio_Tajani : Preoccupano i dati sul crollo dell'occupazione femminile.@forza_italia ha già consegnato al governo le proposte per…

"Andiamo nella direzione di una proroga deldei, che però per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata ad un termine che sarà definitivo; per coloro non coperti da strumenti ordinari sarà agganciata ...Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha dichiarato che il governo si sta orientando verso una proroga deldei. In audizione al Senato di fronte alla commissione Lavoro, il ministro ha spiegato che sarà inserita all'interno del Dl Sostegno e che nel caso "dei lavoratori che dispongono ...“La pandemia lascia il segno sulle nostre comunita’, sulle industrie. In Veneto 60.000 persone hanno perso il lavoro, di cui 35.000 nel comparto del turismo, ma ancora oggi con il blocco dei licenziam ...Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, conferma che il governo è pronto a prorogare il blocco dei licenziamenti.