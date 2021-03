Black Panther 2, Ryan Coogler: "Realizzare il film senza Chadwick Boseman è davvero difficile" (Di giovedì 11 marzo 2021) Il regista Ryan Coogler ha parlato pubblicamente della realizzazione di Black Panther 2 dovendo fare i conti con l'assenza di Chadwick Boseman. Black Panther 2 dovrà fare i conti con l'assenza di Chadwick Boseman e il regista Ryan Coogler ha ora ammesso che è molto difficile lavorare al sequel senza di lui. Il filmmaker, durante il podcast Jamele Hill Is Unbothered, ha parlato della complicata situazione legata alla morte della star all'età di 43 anni dopo una lunga malattia. Ryan Coogler, parlando dell'addio a Chadwick Boseman, ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021) Il registaha parlato pubblicamente della realizzazione di2 dovendo fare i conti con l'asdi2 dovrà fare i conti con l'asdie il registaha ora ammesso che è moltolavorare al sequeldi lui. Ilmaker, durante il podcast Jamele Hill Is Unbothered, ha parlato della complicata situazione legata alla morte della star all'età di 43 anni dopo una lunga malattia., parlando dell'addio a, ha ...

