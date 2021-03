Biathlon | Hofer sul podio Terzo a Nove Mesto

Advertising

Coninews : STRAORDINARIO LUKIIIIIII! ?? Con un fantastico 10/10 al poligono @hoferluki si prende il terzo posto nella sprint d… - AleBono78 : RT @Coninews: STRAORDINARIO LUKIIIIIII! ?? Con un fantastico 10/10 al poligono @hoferluki si prende il terzo posto nella sprint di Nove Mes… - FondoItalia : Biathlon - Lukas Hofer: 'Felicissimo per questo podio, un risultato inseguito tutta la stagione' - TV7Benevento : Biathlon: CdM, Hofer terzo nella sprint di Nove Mesto... - simcopter : RT @Coninews: STRAORDINARIO LUKIIIIIII! ?? Con un fantastico 10/10 al poligono @hoferluki si prende il terzo posto nella sprint di Nove Mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Hofer

Dietro di lui Tarjei Boe , che paga 11 secondi pur non avendo sbagliato, mentre Lukas, protagonista di un'ottima gara in tutte le sezioni, ha chiuso terzo con 14 secondi di ritardo dalla vetta ...Fra questi ci sono cinque italiani: si tratta di Dominik Windisch con il pettorale numero 21, Thomas Bormolini con il numero 47, Lukascon il numero 49, Didier Bionaz con il numero 66 e Tommaso ...Nove Mesto, 11 mar. -(Adnkronos) - Lukas Hofer conquista il terzo gradino del podio nella sprint d'apertura della seconda settimana di Coppa del mondo a Nove Mesto. La gara dell'azzurro è stata estrem ...Nove Mesto (Repubblica Ceca), 11 marzo 2021 - La maledizione è stata finalmente spezzata: Lukas Hofer è salito sul podio per la prima volta in questa stagione di Coppa del Mondo con un bellissimo terz ...