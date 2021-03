Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2020/2021: classifica aggiornata dopo sprint Nove Mesto 2 (Di giovedì 11 marzo 2021) La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2020/2021 di Biathlon aggiornata dopo la seconda sprint andata in scena a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. A vincere oggi è Quentin Fillon Maillet, alle sue spalle troviamo Tarjei Boe e in terza posizione uno straordinario Lukas Hofer. Male Johannes Boe, solo nono, recupera terreno nella generale Laegreid. classifica GENERALE Coppa DEL Mondo maschile 2020/2021 J. T. Boe (NOR) 987 S.H. Laegreid (NOR) 962 T. Boe (NOR) 817 Q. Fillon Maillet (FRA) 812 J. Dale (NOR) 783 S. Samuelsson (SWE) 736 E. Jacquelin (FRA) 730 L. Hofer (ITA) 638 M. ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Lagenerale delladeldila secondaandata in scena a, in Repubblica Ceca. A vincere oggi è Quentin Fillon Maillet, alle sue spalle troviamo Tarjei Boe e in terza posizione uno straordinario Lukas Hofer. Male Johannes Boe, solo nono, recupera terreno nella generale Laegreid.GENERALEDELJ. T. Boe (NOR) 987 S.H. Laegreid (NOR) 962 T. Boe (NOR) 817 Q. Fillon Maillet (FRA) 812 J. Dale (NOR) 783 S. Samuelsson (SWE) 736 E. Jacquelin (FRA) 730 L. Hofer (ITA) 638 M. ...

Advertising

nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? La penultima tappa @IBU_WC inizia al meglio per @Fisiofficial: @hoferluki conquis… - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? La penultima tappa @IBU_WC inizia al meglio per @Fisiofficial: @hoferluki conq… - DarioBuzzoni : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? Inizia domani la penultima tappa del massimo circuito @IBU_WC, decisiva per la co… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Nove Mesto ospita la penultima tappa di Coppa del Mondo: domani si parte con la Sprint maschile #10Marzo - neveitalia : Nove Mesto ospita la penultima tappa di Coppa del Mondo: domani si parte con la Sprint maschile #10Marzo… -