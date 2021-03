Bergamo | “A Roma bisogna azzerare le candidature | lo scenario è cambiato”

Leggi su agi

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - “Uso un esempio sportivo e mi scuso con chi non lo apprezza. Aserve un Iniesta non un Cristiano Ronaldo. Una persona che sappia stimolare, orientare e valorizzare il lavoro di coloro che le sono intorno. Persone che dovrebbe cercare tra le più preparate e competenti nelle materie che sono loro affidate e non tra chi è propenso a dire sì. Uno o una regista, non un capo solitario. Una persona che guardi tutto il campo e tutta la partita”. A parlare con l'AGI è Luca, per quattro anni e mezzo vicesindaco dicon delega alla Cultura, più di un braccio destro per Virginia Raggi che il 22 gennaio di quest'anno l'ha messo alla porta dopo mesi di grande freddo. Licenziato in tronco, dalla sera alla mattina, con due righe di tante grazie per il lavoro svolto. “È pesata una mia intervista (al Corriere della Sera, ndr) di ...