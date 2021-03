Benevento-Fiorentina, sfida nel segno del ricordo: dal doppio ex Lojacono ad Astori (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si scrive Benevento–Fiorentina, si legge Davide Astori. Ogni volta che si parla della sfida tra giallorossi e viola è inevitabile pensare al difensore che ci ha lasciati il 4 marzo 2018. Segnata dal dolore, la Fiorentina tornò in campo una settimana dopo all’Artemio Franchi per affrontare proprio il Benevento. La prima partita senza il suo capitano, un match dal forte impatto emotivo. Pioveva sul Franchi, una pioggerellina sottile, come se anche il cielo stesse piangendo quel giorno. Una sfida decisa al minuto 25: Vitor Hugo si eleva imperioso su un angolo calciato da Saponara infilando la sfera alle spalle di Puggioni. Il difensore brasiliano della Fiorentina portava il numero 31, che letto al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Si scrive, si legge Davide. Ogni volta che si parla dellatra giallorossi e viola è inevitabile pensare al difensore che ci ha lasciati il 4 marzo 2018. Segnata dal dolore, latornò in campo una settimana dopo all’Artemio Franchi per affrontare proprio il. La prima partita senza il suo capitano, un match dal forte impatto emotivo. Pioveva sul Franchi, una pioggerellina sottile, come se anche il cielo stesse piangendo quel giorno. Unadecisa al minuto 25: Vitor Hugo si eleva imperioso su un angolo calciato da Saponara infilando la sfera alle spalle di Puggioni. Il difensore brasiliano dellaportava il numero 31, che letto al ...

