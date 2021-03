Belotti contro Gallone | “No alle corsie preferenziali per il vaccino dei parlamentari”

(Di giovedì 11 marzo 2021) È coerente, Daniele, deputato bergamasco della Lega. Nei giorni scorsi ha fortemente criticato quelle Regioni che hanno apertoper la vaccinazioni di alcune categorie: la Toscana per gli avvocati, la Campania e la Sicilia per i giornalisti. E adesso i suoi strali colpiscono chi, in Parlamento, vorrebbe che considerati a rischio, fragili e quindi tra i primi a ottenere l’agognata puntura con il siero anti Covid, siano i senatori. “In questi giorni alcunistanno chiedendo che senatori e deputati abbiano una corsia preferenziale per le vaccinazioni – scrive su Facebook – . Anche stamattina (giovedì, ndr) a inizio seduta degli onorevoli di Forza Italia e Pd hanno ribadito la richiesta. Non mi interessano le motivazioni, ma semplicemente dico ASSOLUTAMENTE NO a questa proposta. Si ...

Advertising

estornudoauto : RT @SkySport: Belotti guarito dal Covid: il Torino spera di poterlo avere a disposizione contro l'Inter - Fprime86 : RT @SkySport: Belotti guarito dal Covid: il Torino spera di poterlo avere a disposizione contro l'Inter - SkySport : Belotti guarito dal Covid: il Torino spera di poterlo avere a disposizione contro l'Inter - sportli26181512 : Belotti guarito dal Covid: il Torino spera di poterlo avere a disposizione contro l'Inter: Il capitano granata è ri… - NeroTifoso : Negativo l’esito del tampone di Belotti, sarà presente domenica per l’impegno contro l’Inter. -

Ultime Notizie dalla rete : Belotti contro

Andreaè guarito dal Coronavirus: il capitano del Torino è risultato negativo al tampone dopo oltre ... si valuterà se portarlo in panchina per la sfida di domenical'Inter.La coerente battaglia del deputato leghista, che attacca avvocati, giornalisti e colleghi: "Si sta in coda tutti", colpisce la senatrice "alleata"Il Gallo potrebbe essere convocato da mister Nicola per la gara contro i nerazzurri, ma la sua presenza dal 1° minuto resta in forte dubbio. Più probabile che inizi la gara in panchina per poi ...Il tema / Andrea Belotti è risultato finalmente negativo al Covid-19. Domani il ritorno al Filadelfia per riprendere gli allenamenti insieme alla squadra ...