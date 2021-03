Belen Rodriguez mostra l’ecografia della figlia su Instagram

(Di giovedì 11 marzo 2021)sula prima ecografiaLuna Marie. La showgirl è entrata nel settimo mese di gravidanza e non vede l’ora di stringere fra le braccia la sua bambina. Dopo Santiago, arrivato nel 2013 e frutto del suo amore per Stefano De Martino,aspetta unada Antonino Spinalbese. La gravidanza, arriva dopo un periodo difficile, segna la rinascitashowgirl che diventerà mamma per la seconda volta. Un periodo felice perche suha condiviso la prima foto di Luna Marie, realizzato durante un’ecografia effettuata di fronte ad Antonino e al piccolo Santiago, curioso e impaziente di conoscere la sua sorellina. Antonino, hairstylist 25enne lontano ...

Advertising

zazoomblog : Maurizio Costanzo: “Può essere di grande conforto” l’elogio alle parole di Belen Rodriguez - #Maurizio #Costanzo:… - zazoomblog : Belen Rodriguez l’ecografia della bimba: la reazione di Santiago – VIDEO - #Belen #Rodriguez #l’ecografia #della - infoitcultura : Belen Rodriguez come Chiara Ferragni mostra su Instagram le prime foto della sua baby girl Luna Marí - infoitcultura : Belen Rodriguez, il fidanzato Antonino Spinalbese accosta la macchina e fa la pipì in pieno centro a Milano - infoitcultura : Belen Rodriguez, il fidanzato Antonino fa un gesto assurdo: beccato! -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Fu la stessa, nel corso di una sua ospitata a 'Verissimo', a svelare alcuni dettagli di ... Sara Carbonero, con Casillas non c'è più amore: cosa è successo Oraincinta fornisce qualche ...presenta a tutti la sua piccola Luna Marie. Su Instagram le ecografie della figlia di Spinalbese ed i fan sottolineano un dettaglio non da pocoin dolce attesa presenta a tutti, per la prima volta, la sua secondogenita. Si chiamerà Luna Marie la figlia che la showgirl argentina aspetta dal suo fidanzato, il 25enne Antonino ...Chiara Ferragni fa tendenza tra le vip incinta e così anche Belen ha scelto di postare sui social il video della sua visita dalla ginecologa. La Rodriguez è stesa sul lettino e inizia a filmare tutto: ...Nata a New York nel 1992, Selena Gomez è una delle più grandi dive americane, eppure questo sembra non bastarle. In un'intervista a Vogue, la celebre star ha dichiarato il suo intento di voler ...