Belen mostra l’ecografia della sua Luna e fa notare che è gonfia (Foto) (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa volta anche Belen Rodriguez mostra tutto della sua gravidanza, mostra l’ecografia della sua piccola Luna e la gioia di diventare mamma per la seconda volta (Foto). Tutti insieme dalla ginecologa, con Belen e Antonino Spinalbese c’è anche il piccolo Santiago ed è tenerissimo vedere che il compagno della showgirl resta vicino al bambino, esulta con lui alle belle notizie della dottoressa. “Luna è in perfetta salute ed è bellissima” commenta Belen ringraziando i follower per tutti gli auguri ricevuti. La morfologica rivela nuove emozioni, tutto procede per il meglio, le misure della piccolina sono perfette e tutti possono sentire il suo cuoricino ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa volta ancheRodrigueztuttosua gravidanza,sua piccolae la gioia di diventare mamma per la seconda volta (). Tutti insieme dalla ginecologa, cone Antonino Spinalbese c’è anche il piccolo Santiago ed è tenerissimo vedere che il compagnoshowgirl resta vicino al bambino, esulta con lui alle belle notiziedottoressa. “è in perfetta salute ed è bellissima” commentaringraziando i follower per tutti gli auguri ricevuti. La morfologica rivela nuove emozioni, tutto procede per il meglio, le misurepiccolina sono perfette e tutti possono sentire il suo cuoricino ...

