Belen | l’ecografia è social come ha fatto anche Chiara Ferragni

Leggi su iodonna

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tutte le mamme star (e future tali) del 2021 guarda le foto Dopo: la showgirl argentina, in attesa di una bimba, ha condiviso suidella piccola Luna, nome già svelato per la bambina in arrivo. Seguendo quello che potrebbe essere il trend premaman del momento: postare le ecografie delle baby star. Che diventano così famose mentre sono ancora nella pancia della mamma. X Leggi...