Belen, la prima ecografia della figlia Luna: lo strano dettaglio (Di giovedì 11 marzo 2021) Belen Rodriguez è gioiosa, incinta della seconda figlia, Luna Marie. La showgirl argentina ha postato sulle stories di Instagram il primo tenerissimo scatto della secondogenita. La bimba in arrivo è figlia di Belen e dell’hair stylist 25enne Antonino Spinalbese. Belen e l’hair stylist sono più felici e uniti che mai, e a tal proposito Antonino ha detto: “Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio. Sono pronto a fare il papà”. Qualche settimana fa, a Verissimo, Belen ha rivelato di essere in attesa di una femminuccia e che il nome sarà Luna Marie. prima dell’annuncio ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 marzo 2021)Rodriguez è gioiosa, incintasecondaMarie. La showgirl argentina ha postato sulle stories di Instagram il primo tenerissimo scattosecondogenita. La bimba in arrivo èdie dell’hair stylist 25enne Antonino Spinalbese.e l’hair stylist sono più felici e uniti che mai, e a tal proposito Antonino ha detto: “Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, maè il disegnomia vita che mi è riuscito meglio. Sono pronto a fare il papà”. Qualche settimana fa, a Verissimo,ha rivelato di essere in attesa di una femminuccia e che il nome saràMarie.dell’annuncio ...

Advertising

infoitcultura : Belen pubblica la prima ecografia della figlia Luna: «Speriamo mi assomigli». La risposta dei fan è un pieno di like - infoitcultura : Bélen Rodriguez mostra la “prima foto” di Luna Maria, la figlia che avrà con Antonino Spinablese - infoitcultura : Bèlen Rodriguez, l’incredibile somiglianza nella prima ecografia della figlia | FOTO - infoitcultura : Belen incinta, Santiago vede l'ecografia della sorella per la prima volta. La reazione del bimbo spiazza tutti - zazoomblog : Belen incinta Santiago vede lecografia della sorella per la prima volta. La reazione del bimbo spiazza tutti -… -