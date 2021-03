Belen incinta | la prima ecografia della figlia Luna Ma i fan notano un dettaglio | «Com’è possibile?»

(Di giovedì 11 marzo 2021) . La showgirl argentina ha appena postato sulle stories di Instagram il primo tenerissimo scattosecondogenitaMarie. La bimba in arrivo èdie dell’hair stylist 25enne Antonino Spinalbese. Qualche settimana fa, a Verissimo,ha rivelato di essere in attesa di una femminuccia e che il nome saràMarie. Oggi, lapiccola. La tenera immagine ha fatto subito il giro del web e in tanti hanno notato un: «ha il profilo di mamma, è identica». E ancora: «Ha lo stesso naso di, due gocce d’acqua». D’altro canto, la showgirl aveva dichiarato: «Speriamo che stavolta mi assomigli». Facendo riferimento ...

Diciannovesima settimana di gravidanza per la showgirl, in attesa della figlia Luna dal compagno Antonino Spinalbese