Belen cambia look, pazzesca con la frangetta: la showgirl sempre più bella (Di giovedì 11 marzo 2021) Bellissima, elegante e sempre glamour nonostante la gestazione in corso condivisa sui social Belen Rodriguez non manca di dedicare del tempo a se stessa, ma soprattutto al suo aspetto a cui tiene molto. In dolce attesa di più di 5 mesi Belen vanta ancora una forma fisica perfetta, il pancino si intravede appena e lei ne va fiera come tutte le future mamme felici di subire la metamorfosi del proprio corpo. Belen Rodriguez fonte InstagramBelen Rodriguez new look glamour e trend In queste ore Belen ha condiviso sul suo account social l’ecografia di Luna Mari, un momento speciale per lei e per Antonino a cui ha partecipato con entusiasmo anche Santiago, impaziente d’accogliere la sorellina. Ecografia a parte la showgirl argentina non manca d’apparire in ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Bellissima, elegante eglamour nonostante la gestazione in corso condivisa sui socialRodriguez non manca di dedicare del tempo a se stessa, ma soprattutto al suo aspetto a cui tiene molto. In dolce attesa di più di 5 mesivanta ancora una forma fisica perfetta, il pancino si intravede appena e lei ne va fiera come tutte le future mamme felici di subire la metamorfosi del proprio corpo.Rodriguez fonte InstagramRodriguez newglamour e trend In queste oreha condiviso sul suo account social l’ecografia di Luna Mari, un momento speciale per lei e per Antonino a cui ha partecipato con entusiasmo anche Santiago, impaziente d’accogliere la sorellina. Ecografia a parte laargentina non manca d’apparire in ...

