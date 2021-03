Bee Gees | Kenneth Branagh dirige il film biografico

(Di giovedì 11 marzo 2021) I Beesono stati uno dei gruppi più famosi degli anni Sessanta e Settante nel genere pop e disco e ora sono al centro di un. Da quale fonte arriva la notizia? Lo riferisce la Cnn spiegando che ilancora senza titolo racconterà la storia di come tre fratelli, Barry, Robin e Maurice Gibb, sono diventati uno dei gruppi musicali più celebri e di successo commerciale di tutti i tempi con brani come “Stayin ‘Alive”, “Night Fever” e “How Deep Is Your Love”. Il documentario La band è stata il soggetto di un recente documentario della HBO intitolato How Can You Mend a Broken Heart, diretto da Frank Marshall. Barry Gibb, l’unico membro superstite della band, è stato intervistato per il documentario.-Bee ...

L'attore e regista britannico Kenneth Branagh dirigerà un film basato sulle vite dei Bee Gees. Lo riferisce la Cnn spiegando che il film biografico ancora senza titolo racconterà la storia di come tre fratelli, Barry, Robin e Maurice Gibb, sono diventati uno dei gruppi musicali più celebri e di successo commerciale di tutti i tempi con brani come "Stayin 'Alive", "Night Fever" e "How Deep Is Your Love". La band è stata il soggetto di un recente documentario della HBO intitolato How Can You Mend a Broken Heart, diretto da Frank Marshall. Barry Gibb, l'unico membro superstite della band, è stato intervistato per il documentario.