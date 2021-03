Beautiful anticipazioni | Thomas e Hope lavorano insieme cosa succederà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 11 marzo 2021) Chenella puntata diin onda domani, 12 marzo 2021? Come andrà a finire il piano di Liam con Zoe e chefaranno? Lo scopriamo con leche ci portano proprio a Los Angeles e ci raccontano quello che accadrà nella soap americana che tanto piace al pubblico di Mediaset. Facciamo il punto della situazione: Brooke è offesa dal fatto che Steffy abbia deciso di riprendere Zoe in azienda ma nè lei nè Ridge sanno qual è il piano della ragazza che sta cercando di aiutare Liam…ha vistomentre bacia Zoe e forse inizia a pensare che il figlio di Ridge non è più ossessionato da lei e che quindi possono lavoraree si può davvero fidare di lui. Ma questa ...