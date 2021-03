Beach volley, World Tour 2021 Doha. Che impresa dei cechi “italiani” Perusic/Schweiner: è finale con Evandro/Guto! (Di venerdì 12 marzo 2021) Grande impresa della coppia ceca composta da Perusic e Schweiner che raggiunge la quarta finale in carriera ma sicuramente la più importante come peso specifico, nel torneo 4 stelle di Doha. La coppia ceca è allenata da uno staff tutto italiano capitanato dal tecnico Andrea Tomatis che, dunque, una volta di più si prende una grande soddisfazione. Perusic/Schweiner, dopo aver sconfitto Grimalt/Grimalt agli ottavi, hanno battuto in sequenza i padroni di casa Cherif/Ahmed nei quarti e gli statunitensi Lucena/Dalhausser. In campo femminile ancora una volta April Rossi e Alix Klineman fanno certo e raggiungono la finale dove affronteranno oggi le campionesse del mondo Pavan/Melissa in una sfida che sfugge ad ogni pronostico. Nella finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Grandedella coppia ceca composta dache raggiunge la quartain carriera ma sicuramente la più importante come peso specifico, nel torneo 4 stelle di. La coppia ceca è allenata da uno staff tutto italiano capitanato dal tecnico Andrea Tomatis che, dunque, una volta di più si prende una grande soddisfazione., dopo aver sconfitto Grimalt/Grimalt agli ottavi, hanno battuto in sequenza i padroni di casa Cherif/Ahmed nei quarti e gli statunitensi Lucena/Dalhausser. In campo femminile ancora una volta April Rossi e Alix Klineman fanno certo e raggiungono ladove affronteranno oggi le campionesse del mondo Pavan/Melissa in una sfida che sfugge ad ogni pronostico. Nella...

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley Albarella, l'Isola dello sport, fa squadra con il Coni e lancia "Albarella Sport Events" Albarella è l'isola preferita dagli sportivi grazie ai tanti spazi e ai servizi offerti (24 campi da tennis, campo da golf 18 buche, campi da beach volley, calcio, rugby, basket, piscina olimpionica, ...

La FIVB annuncia il calendario 2021 In Aggiornamento: Nella giornata di ieri la FIVB ha annunciato il calendario 2021 di beach volley, che includerà otto eventi a 4 stelle, nove eventi da 1 e 2 stelle, le finali del World Tour e il Mondiale U19. La stagione 2021, che è già iniziata con la Katara Cup 2021 in corso di ...

Arena Beach Volley: chiuso il bando di gestione a Cesenatico Corriere Romagna Sette aree verdi in cerca di adozione: Ater vuole affidarle a comitati ed associazioni La cura, la rigenerazione e la valorizzazione dei beni comuni passa per i cosiddetti "patti di collaborazione". Ater ha deciso di puntare sul coinvolgimento dei cittadini per la manutenzione di giardi ...

Beach Volley: La FIVB ufficializza il calendario 2021. In Italia le finali del World Tour LOSANNA - Nella giornata di ieri la FIVB ha annunciato il calendario 2021 di beach volley, che includerà otto eventi a 4 stelle, nove eventi da 1 e 2 stelle, l ...

