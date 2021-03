Batman: Arkham Origins ha influenzato Ben Affleck nella produzione del film The Batman (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Joe Manganiello durante un podcast, Ben Affleck è stato influenzato dai giochi Arkham Asylum nel progettare l'azione del suo film The Batman. Affleck ha poi abbandonato il ruolo di regista di The Batman nel 2017; in seguito, Matt Reeves è subentrato e ha scelto per protagonista Robert Pattinson nei panni appunto di Bruce Wayne. Ora durante il podcast, Manganiello, interprete di Deathstroke che rivedremo nei panni del villain per Justice League di Zack Snyder, sarebbe dovuto tornare anche nel film The Batman. L'attore ha affermato che Affleck è stato influenzato da Batman: ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Joe Manganiello durante un podcast, Benè statodai giochiAsylum nel progettare l'azione del suoTheha poi abbandonato il ruolo di regista di Thenel 2017; in seguito, Matt Reeves è subentrato e ha scelto per protagonista Robert Pattinson nei panni appunto di Bruce Wayne. Ora durante il podcast, Manganiello, interprete di Deathstroke che rivedremo nei panni del villain per Justice League di Zack Snyder, sarebbe dovuto tornare anche nelThe. L'attore ha affermato cheè statoda: ...

