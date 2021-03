Basket | Eurolega 2020 2021 | il Barcellona batte il Real Madrid | ok anche Panathinaikos e Berlino

(Di venerdì 12 marzo 2021) Non si ferma la corsa delin testa alla regular season dell’. Nella ventinovesima giornata infatti i blaugrana hanno battuto 76-81 ilnel “Clasico” al termine di un match molto tirato ma che ha visto i catalani sempre avanti fin dalle prime battute e sempre in controllo. Sconfitta pesante per il morale maper la classifica dei madrileni, che vedono assottigliarsi il margine sulle prime inseguitrici nella corsa ai playoff. Decisivi i 18 punti di Pierre Oriola per il, che adesso ha 4 punti di vantaggio sull’Olimpia Milano che è salita al secondo posto dopo la vittoria nel pomeriggio di Mosca in casa del Cska. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI CSKA-OLIMPIA MILANO: CRONACA E TABELLINO Le altre tre ...

Advertising

sportface2016 : #Euroleague I risultati della serata, vince ancora il #Barcellona - infoitsport : Basket, Eurolega 2021: l'Olimpia Milano cerca impresa e secondo posto a Mosca - infoitsport : CSKA Mosca-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket - infoitsport : LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 68-74, Eurolega basket in DIRETTA: a 5' dalla fine i moscoviti cercano la rimonta - infoitsport : LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 76-84, Eurolega basket in DIRETTA: Punter stellare con 32 punti, gli uomini di Messi… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

Impresa dell'Olimpia, che dopo quasi undici anni passa sul campo del Cska (84 - 76) trascinata dai 32 punti di Punter, e scavalca i russi in classifica ...In una stagione da record, l'Ax Milano sfata un altro campo diventato tabù e vede i Playoff a un passo grazie a 19 vittorie in 29 giornate: dopo aver vinto a Istanbul, Tel Aviv e Madrid, l'Olimpia ...L'Armani fa festa 76-84, mentre Mosca incassa la settima sconfitta nel girone di ritorno e il sorpasso in classifica 'E' stata ovviamente una grande vittoria per noi - le parole di coach Messina -, no ...Due vittorie casalinghe per Panathinaikos e Stella Rossa che superano, rispettivamente, Maccabi Tel Aviv e Khimki. Partite che, in ogni caso, significano poco per la classifica viste le difficoltà del ...