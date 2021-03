Barriera corallina invasa dalle mascherine | col Covid | 280 tonnellate extra di rifiuti al giorno

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ai colori dellanelle Filippine si sta aggiungendo sempre di più una nuova tonalità di blu: quella delle migliaia dichirurgiche usate per proteggersi dale poi buttate. Palate di: fino a 280aldurante il picco dell’epidemia, secondo una stima dell’Asian Development Bank. Le immagini del degrado in corso nelle barriere coralline vicino alla capitale filippina, Manila, sono state riprese in un video dalla Bbc. I gruppi ambientalisti, riferisce l’emittente britannica, avvertono che la plastica contenuta all’interno dellesi sta rompendo e viene consumata dalla fauna marina. Un monito a migliorare la gestione deisanitari, per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La barriera corallina nelle Filippine invasa da migliaia di mascherine usate per proteggersi dal Covid e poi buttat… - greenMe_it : Le mascherine chirurgiche hanno invaso la barriera corallina delle Filippine, le immagini dei subacquei… - Ss51202463 : RT @greenMe_it: Le mascherine chirurgiche hanno invaso la barriera corallina delle Filippine, le immagini dei subacquei - tweetnewsit : Le mascherine chirurgiche usate rischiano di rovinare le coste filippine, soprattutto di fronte alla capitale Manila - ClaudiaZol2 : RT @greenMe_it: Le mascherine chirurgiche hanno invaso la barriera corallina delle Filippine, le immagini dei subacquei -

Ultime Notizie dalla rete : Barriera corallina

ANSA Nuova Europa

La minuscola creatura marina dal colore rosa è stata notata da Jessica Buckman una studiosa della Grandeche, vedendo la tartaruga in difficoltà, è subito intervenuta per aiutarla ...Tutto ciò contribuisce alla distruzione della: quando un corallo muore, gli anemoni scompaiono e i pesci pagliaccio perdono rifugio e nutrimento. Non stiamo distruggendo solo la ...Ai colori della barriera corallina nelle Filippine si sta aggiungendo sempre di più una nuova tonalità di blu: quella delle migliaia di mascherine chirurgiche usate per proteggersi dal Covid e poi ...Si tratta di un vero e proprio degrado che sta avvenendo sulla barriera di fronte a Manila, come testimonia un video girato dalla BBC, poiché al loro interno sono contenute particelle di plastica non ...