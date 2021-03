Baresi: “Manchester United e Milan due club con una grande storia. Gli inglesi sono favoriti, ma può succedere di tutto” (Di giovedì 11 marzo 2021) Franco Baresi, ex storico giocatore, capitano e bandiera rossonera, ha rilasciato una lunga intervista per il The Times sulla sfida dell’Old Traffor di questa sera tra Manchester United e Milan: “È un peccato incontrare lo United agli ottavi, perché sarebbe stato bello affrontarli più avanti nella competizione. Arriviamo a questa partita convinti di poter fare bene e speriamo di dare fastidio al Manchester. Il Milan sta andando bene, siamo secondi in campionato. Guardiamo sempre avanti, mai al passato. Il nostro obiettivo è tornare in Champions e ci troviamo in una buona posizione che vogliamo mantenere. Siamo lassù. L’Inter è davanti a noi ma mancano tante partite. Vincere la Serie A sarebbe il miglior risultato, ovviamente, ma l’obiettivo principale è il ritorno in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Franco, ex storico giocatore, capitano e bandiera rossonera, ha rilasciato una lunga intervista per il The Times sulla sfida dell’Old Traffor di questa sera tra: “È un peccato incontrare loagli ottavi, perché sarebbe stato bello affrontarli più avanti nella competizione. Arriviamo a questa partita convinti di poter fare bene e speriamo di dare fastidio al. Ilsta andando bene, siamo secondi in campionato. Guardiamo sempre avanti, mai al passato. Il nostro obiettivo è tornare in Champions e ci troviamo in una buona posizione che vogliamo mantenere. Siamo lassù. L’Inter è davanti a noi ma mancano tante partite. Vincere la Serie A sarebbe il miglior risultato, ovviamente, ma l’obiettivo principale è il ritorno in ...

Arrivato a Milanello vedevi Baresi e Gullit nei corridoi, ti viene un senso di responsabilità: ... MANCHESTER UNITED - 'Il Milan mi è piaciuto molto a Verona, giocare e vincere nel modo in cui ha vinto ...

