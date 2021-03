Avvocati, le nuove regole per l’esame di stato (Di giovedì 11 marzo 2021) Le nuove regole per l’esame di stato degli Avvocati. Due prove orali. La data d’inizio della selezione sarà definitiva a breve. ROMA – Sono state definite le nuove regole per l’esame di stato degli Avvocati. In un primo momento la prova scritta era stata fissata per il 13-14-15 aprile, ma la terza ondata ha portato il Cts a chiedere al Governo una modifica delle modalità per evitare il rischio di assembramenti. La richiesta è stata accettata dal premier Draghi e dalla ministra Cartabia. I due hanno lavorato a trovare una soluzione per consentire, anche se con qualche settimana di ritardo, lo svolgimento delle prove previste per consentire ai candidati di diventare avvocato. Le nuove ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Leperdidegli. Due prove orali. La data d’inizio della selezione sarà definitiva a breve. ROMA – Sono state definite leperdidegli. In un primo momento la prova scritta era stata fissata per il 13-14-15 aprile, ma la terza ondata ha portato il Cts a chiedere al Governo una modifica delle modalità per evitare il rischio di assembramenti. La richiesta è stata accettata dal premier Draghi e dalla ministra Cartabia. I due hanno lavorato a trovare una soluzione per consentire, anche se con qualche settimana di ritardo, lo svolgimento delle prove previste per consentire ai candidati di diventare avvocato. Le...

Advertising

news_mondo_h24 : Avvocati, le nuove regole per l’esame di stato - _pinzillacchera : @cicisbrinzi84 Nel senso proprio che non so come si fa. Cioè, non è un esame universitario, quindi non saprei come… - GaspareStabile : Esame #avvocati 2021: due prove orali e niente scritti, le nuove regole per evitare il rischio Covid - PG_000 : RT @VisRomana: #VisRomana continua l'attività di #formazione per #Avvocati. Il 16.04.2021 alle 18:30 si terrà un #Webinar dal titolo “Il mo… - danieledv79 : RT @Corriere: Esame avvocati 2021: due prove orali e niente scritti, le nuove regole per evitare il rischio Covid -