Avete mai visto il figlio di Richard Gere? Ha 21 anni e lo stesso sorriso del padre (Di giovedì 11 marzo 2021) Richard Gere è uno degli attori più famosi del cinema internazionale. Sex symbol indiscusso è amatissimo dalle donne, e nonostante i suoi 70 anni ha ancora lo stesso fascino di sempre. Ha una lunghissima carriera alle spalle e il suo esordio avviene negli anni Settanta. Ma è nel decennio successivo che raggiunge la fama per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 11 marzo 2021)è uno degli attori più famosi del cinema internazionale. Sex symbol indiscusso è amatissimo dalle donne, e nonostante i suoi 70ha ancora lofascino di sempre. Ha una lunghissima carriera alle spalle e il suo esordio avviene negliSettanta. Ma è nel decennio successivo che raggiunge la fama per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Benji_Mascolo : Vi ho raccontato la mia parte più nascosta e imperfetta e voi mi avete ascoltato, capito, accettato e amato. Non ch… - teatrolafenice : ??? Un campione di visualizzazioni sul nostro YouTube, libero per tutti grazie agli amici di @oxymore5 è 'Orlando fu… - Clorind85648525 : @myrtamerlino Certo che tutti voi giornalisti de La7 tv siete proprio nervosetti da quando si è insediato Draghi. D… - lumaca4377 : RT @luglio1972: @ArturoP66023286 Astrazeneca è inoculato al popolo non a chi governa, avete mai sentito di un politico morto per covid???? - lexakomtrikru_o : RT @____wanheda____: @octyblood @itssbbellamy @lexakomtrikru_o MA AVETE CAPITO CHE LEXA È LA QUEEN DELLE LELLE E NON SE LO FILERÀ MAI BELLA… -