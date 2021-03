Autotrasportatori chiedono vaccini: “Fummo indispensabili, ora ci dimenticano” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Da categoria-eroica a lavoratori dimenticati”. Gli Autotrasportatori non ci stanno. chiedono di essere inseriti tra i lavoratori da vaccinare quanto prima. L’appello è a tutte le Istituzioni. Pietro Marsico, general manager del Gruppo Zuottolo di San Valentino Torio – zona con le più alte concentrazioni di aziende di autotrasporto d’Italia – ha inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Mario Draghi, ai ministri della Salute e dei Trasporti Roberto Speranza ed Enrico Giovannini. Identica lettera è stata trasmessa al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese. Si legge: “Lo scorso anno, quando l’Italia entro nel tunnel della pandemia con il lockdown, alcune categorie professionali continuarono a lavorare per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Da categoria-eroica a lavoratori dimenticati”. Glinon ci stanno.di essere inseriti tra i lavoratori da vaccinare quanto prima. L’appello è a tutte le Istituzioni. Pietro Marsico, general manager del Gruppo Zuottolo di San Valentino Torio – zona con le più alte concentrazioni di aziende di autotrasporto d’Italia – ha inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Mario Draghi, ai ministri della Salute e dei Trasporti Roberto Speranza ed Enrico Giovannini. Identica lettera è stata trasmessa al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese. Si legge: “Lo scorso anno, quando l’Italia entro nel tunnel della pandemia con il lockdown, alcune categorie professionali continuarono a lavorare per ...

