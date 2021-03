Autostrade, Atlantia chiude il 2020 con perdite per 1,1 miliardi. Nessun dividendo per i soci. Traffico – 27% (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Gruppo Atlantia ha chiuso il 2020 con una perdita di 1,1 miliardi di euro, contro l’utile di 136 milioni del 2019. Il rosso è determinato principalmente dal crollo dei volumi di Traffico sia sulla rete autostradale (la holding controlla l’88% di Autostrade per l’Italia e varie tratte all’estero), sia aeroportuali. La società è infatti proprietaria di Aeroporti di Roma che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino oltre ad avere una partecipazione del 64% nell’aeroporto di Nizza. La società ha disposto svalutazioni per 282 milioni di euro. L’assemblea dei soci di Atlantia per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio sarà convocata per il 28 aprile 2021 con la proposta di non distribuire alcun dividendo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Gruppoha chiuso ilcon una perdita di 1,1di euro, contro l’utile di 136 milioni del 2019. Il rosso è determinato principalmente dal crollo dei volumi disia sulla rete autostradale (la holding controlla l’88% diper l’Italia e varie tratte all’estero), sia aeroportuali. Laetà è infatti proprietaria di Aeroporti di Roma che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino oltre ad avere una partecipazione del 64% nell’aeroporto di Nizza. Laetà ha disposto svalutazioni per 282 milioni di euro. L’assemblea deidiper l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio sarà convocata per il 28 aprile 2021 con la proposta di non distribuire alcun. ...

Autostrade, Atlantia chiude il 2020 con perdite per 1,1 miliardi. Nessun dividendo per i soci Il Fatto Quotidiano

Autostrade, i Benetton spingono per l'accordo con Cdp La holding Edizione, controllata dalla famiglia veneta, vorrebbe che Atlantia accettasse l'offerta di Cassa Depositi e Prestiti e dei fondi esteri per la cessione di Aspi ...

