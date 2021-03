Atrofia muscolare spinale | l’Aifa ha approvato la terapia genica Zolgensma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), anche a seguito delle richieste provenienti dall’associazione Famiglie Sma che aveva denunciato la discriminazione di trattamento terapeutico, hail 9 marzo e comunicato il 10 la rimborsabilità totale dellaa carico del Servizio sanitario nazionale per tutti i bambini condi tipo 1, sotto i 13,5 kg di peso. Si tratta della primain Italia per il trattamento della Sma, già approvata (nel 2019) dalla statunitense Food and Drug Administration (Fda). Il via libera definitivo, annunciato dalla stessa Aifa in una nota, è arrivato a conclusione di un ...