Atalanta Spezia, i convocati di Gasperini: la decisione su Zapata

Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro lo Spezia. La decisione su Zapata

Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro lo Spezia. Out Hateboer e Sutalo mentre è a disposizione Duvan Zapata. Caldara, de Roon, Djimsiti, Freuler, Ghislandi, Gollini, Gosens, Ilicic, Kovalenko, Lammers, Maehle, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Palomino, Pasalic, Pessina, Romero, Rossi, Ruggeri, Sportiello, Toloi, Duvan Zapata.

