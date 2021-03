Atalanta-Spezia | i convocati di Gasperini | c’è Zapata

Advertising

DiMarzio : #AtalantaSpezia | Le parole in conferenza di #Gasperini: 'L'eliminazione della #Juve? Non mi sorprende' - sportface2016 : #AtalantaSpezia | I convocati di Gasperini: c'è #Zapata - calciodangolo_ : ??#AtalantaSpezia, i convocati di #Gasperini: fuori #Hateboer e #Sutalo ? - Angolo_Atalanta : ??#AtalantaSpezia, i convocati di #Gasperini: fuori #Hateboer e #Sutalo ? - 11contro11 : Conferenza #Atalanta-#Spezia, Gasperini: «Siamo concentrati» #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Spezia

Commenta per primo Come dichiarato da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, Duvan Zapata è a disposizione per la sfida contro lo. È stato convocato dall'allenatore dell', mentre sono ancora out Sutalo e Hateboer. Giocherà o meno? Va verso la panchina in vista della partita di domani visto che poi in settimana c'è ...: Gollini; Djimsiti, Toloi, Romero; Gosens, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Muriel.: Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; ...Per questo motivo, con la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Real Madrid, la sensazione è che domani sera Zapata non sarà a disposizione per la partita con lo Spezia. L' ...11 voti (da Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) a favore Dazn, gli altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, ...