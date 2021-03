Atalanta-Spezia, Gasperini: “Loro giocano bene. Dobbiamo guardare solo a noi stessi” (Di giovedì 11 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia, in programma venerdì alle 20.45. Partita che arriva dopo la sconfitta contro l’Inter: “Dobbiamo guardare a noi stessi, al nostro percorso”, spiega il tecnico. Che continua: “Per noi questa è la strada per crescere, per aver guadagnato posizioni in classifica e giocare in Europa. È il nostro modo di interpretare il calcio per raggiungere nuovi obiettivi. I modi sono sempre validi quando ci riesci: con l’Inter abbiamo perso, ma partite così ti lasciano comunque la soddisfazione“. Dopo lo Spezia, l’Atalanta dovrà provare l’impresa nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid: “Sono gare ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Gian Piero, tecnico dell’, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo, in programma venerdì alle 20.45. Partita che arriva dopo la sconfitta contro l’Inter: “a noi, al nostro percorso”, spiega il tecnico. Che continua: “Per noi questa è la strada per crescere, per aver guadagnato posizioni in classifica e giocare in Europa. È il nostro modo di interpretare il calcio per raggiungere nuovi obiettivi. I modi sono sempre validi quando ci riesci: con l’Inter abbiamo perso, ma partite così ti lasciano comunque la soddisfazione“. Dopo lo, l’dovrà provare l’impresa nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid: “Sono gare ...

