Atalanta-Spezia domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Atalanta prova a ripartire dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter e nell’anticipo di venerdì 12 marzo ospita lo Spezia di Italiano al Gewiss Stadium per il match della 27^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20.45, con la squadra di Gasperini che proverà a ottenere i tre punti con il minimo sforzo per non sprecare troppe energie in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Serie A e in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) L’prova a ripartire dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter e nell’anticipo di venerdì 12 marzo ospita lodi Italiano al Gewiss Stadium per il match della 27^ giornata diA. Fischio d’inizio alle 20.45, con la squadra di Gasperini che proverà a ottenere i tre punti con il minimo sforzo per non sprecare troppe energie in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. La partita sarà visibile in tv su Sky SportA e insulle piattaforme SkyGo e NowTv. SportFace.

