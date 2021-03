Atalanta | i convocati di Gasperini per lo Spezia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Vigilia di. Gli uomini ditornano in campo dopo la sconfitta con l’Inter e in vista del Real Madrid. Il tecnico Gian Pieroha diramato la lista dei. C’è Duvan Zapata, ancora assente Sutalo, così come il lungodegente Hateboer. Questa la lista completa: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi.Centrocampisti: Freuler, de Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic, Kovalenko.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

