Atalanta, Gasperini: "Lo Spezia primo pensiero poi avremo 4 giorni per il Real Madrid" (Di giovedì 11 marzo 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Spezia della 27ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. "Veniamo da un'ottima gara a San Siro, anche se il risultato è stato negativo. Però è stata una di quelle sconfitte che ti fa capire di essere sulla la strada giusta per crescere. Poi tutte le partite sono differenti e quella di domani sera con lo Spezia sarà un altro tipo di gara, con un altro genere di difficoltà"."Noi – continua Gasperini – siamo soddisfatti del periodo che stiamo attraversando, perché vedo una squadra sul pezzo, concentrata, che mostra un buon calcio. Martedì il Real Madrid? avremo quattro giorni di tempo per prepararla, adesso noi stiamo pensando solo allo Spezia.

