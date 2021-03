AstraZeneca, sequestri Nas in tutta Italia del lotto bloccato da Aifa. Lombardia, Campania, Veneto, Sicilia: dove si trovano le dosi (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono in corso in tutta Italia i sequestri da parte dei carabinieri dei Nas delle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 bloccato da Aifa in seguito ad una morte sospetta in Italia e ad alcune... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono in corso inda parte dei carabinieri dei Nas delledel vaccinodelABV2856dain seguito ad una morte sospetta ine ad alcune...

