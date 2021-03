Astrazeneca, Pfizer o Moderna? Ecco qual è il vaccino anti-Covid suggerito per le categorie “vulnerabili” (Di giovedì 11 marzo 2021) Ecco la circolare del ministero della Salute che indica quali sono sono le categorie a rischio, “persone estremamente vulnerabili”, per le quali “viene raccomandato preferenzialmente l’utilizzo... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 11 marzo 2021)la circolare del ministero della Salute che indicai sono sono lea rischio, “persone estremamente”, per lei “viene raccomandato preferenzialmente l’utilizzo...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il vaccino anti Covid di AstraZeneca è 'sicuro ed efficace' secondo i dati elaborati nel Regno Unito, dove sono sta… - Radio1Rai : ?? Il Governo britannico difende il vaccino #AstraZeneca: “sicuro ed efficace”. Nel Regno Unito sono state finora va… - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - capoccione67 : RT @DiTerzo: Lotti di vaccino Moderna in California ritirati, idem di Pfizer in Austria ritirati lotti Astrazeneca in Israele positivi 12mi… - scimmiaintesta : RT @igorlorenzo0: @ladyonorato @giek2 Bene AstraZeneca ha fatto morti e danni gravi Ci sono stati non meno morti e non meno casi gravi con… -