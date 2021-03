Astrazeneca, militare di Augusta morto dopo il vaccino ABV2856 (Di giovedì 11 marzo 2021) Palermo, 11 marzo 2021 - Tra gli "eventi avversi gravi" che hanno portato l' Aifa a vietare in Italia il lotto del vaccino Astrazeneca ABV2856 ci sarebbe anche la morte di un militare in servizio ad ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Palermo, 11 marzo 2021 - Tra gli "eventi avversi gravi" che hanno portato l' Aifa a vietare in Italia il lotto delci sarebbe anche la morte di unin servizio ad ...

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - ladyonorato : ++ Militare morto dopo vaccino, dieci indagati per omicidio ++ Stesso lotto di Astrazeneca di cui Aifa ha chiesto… - Piero42395724 : RT @vsyelania41: - zirudela : RT @francescatotolo: “Stesso vaccino, stesso lotto”, un militare e un poliziotto morti dopo la somministrazione del #vaccino di #AstraZenec… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca militare Astrazeneca, militare di Augusta morto dopo il vaccino ABV2856 Palermo, 11 marzo 2021 - Tra gli "eventi avversi gravi" che hanno portato l' Aifa a vietare in Italia il lotto del vaccino Astrazeneca ABV2856 ci sarebbe anche la morte di un militare in servizio ad Augusta , in provincia di Siracusa. Stefano Paternò , 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco , è ...

Vaccino, al militare dose di Astrazeneca: muore il giorno dopo per arresto cardiaco. Lascia moglie e figli, aperta un'inchiesta

Militare morto dopo vaccino Astrazeneca, dieci indagati per omicidio colposo dalla Procura di Siracusa Il procuratore capo Sabrina Gambino ha iscritto tutta la catena di distribuzione del vaccino dalla società Astrazeneca che lo produce, fino al personale sanitario dell'ospedale militare che si è ...

