AstraZeneca, l’Italia vieta un lotto del vaccino. Militare morto in Sicilia dopo una dose (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Anche l’Italia sospende un lotto del vaccino AstraZeneca che sta facendo discutere in Europa. E’ sempre di oggi l’annuncio della Danimarca, che ha deciso di bloccare in via precauzionale la somministrazione di questo vaccino in seguito alla segnalazione di alcuni gravi effetti collaterali. L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, “in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europea”. E’ quanto si legge ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Anchesospende undelche sta facendo discutere in Europa. E’ sempre di oggi l’annuncio della Danimarca, che ha deciso di bloccare in via precauzionale la somministrazione di questoin seguito alla segnalazione di alcuni gravi effetti collaterali. L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, “in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti alABV2856 delanti COVID-19, ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di talesu tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europea”. E’ quanto si legge ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - petergomezblog : Vaccino #Astrazeneca, l’Aifa dispone la sospensione in Italia del lotto ABV2856 - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - globalistIT : - pecciola : -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca l’Italia Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE